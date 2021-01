Conor non ci sta: 'Mi rialzerò'. E Dana White: 'È come in Rocky 3...' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Ho il cuore a pezzi' non è esattamente la frase che immaginereste di sentir pronunciare a Conor McGregor, ma dopo il brutto k.o. incassato contro Dustin Poirier ad Abu Dhabi, per la stella irlandese ... Leggi su gazzetta (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Ho il cuore a pezzi' non è esattamente la frase che immaginereste di sentir pronunciare aMcGregor, ma dopo il brutto k.o. incassato contro Dustin Poirier ad Abu Dhabi, per la stella irlandese ...

Gazzetta_it : #McGregor non è McGregor: #Poirier lo stende al secondo round #mma #Ufc #UFC257 #fightisland - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Conor #McGregor non ci sta: “Mi rialzerò”. Ma #Khabib punge, e Dana #White: “È come in Rocky 3...” #Ufc257 #fightisland h… - sergioverolebo1 : RT @Gazzetta_it: #Conor #McGregor non ci sta: “Mi rialzerò”. Ma #Khabib punge, e Dana #White: “È come in Rocky 3...” #Ufc257 #fightisland h… - Gazzetta_it : #Conor #McGregor non ci sta: “Mi rialzerò”. Ma #Khabib punge, e Dana #White: “È come in Rocky 3...” #Ufc257… - theobayon : non conor ?????????????? -