Cina, 11 minatori estratti vivi dopo il crollo di una miniera d'oro: sono stati sottoterra per due settimane (Di domenica 24 gennaio 2021) In Cina 11 minatori sono stati estratti vivi dopo aver trascorso due settimane a 600 metri sottoterra, nella miniera d'oro di Qixia, nella provincia orientale dello Shandong, dopo che un'esplosione ha ...

