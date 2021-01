C’è posta per te, Alessandro (e il suo tradimento) fa infuriare il pubblico sui social (Di domenica 24 gennaio 2021) I telespettatori lo hanno definito sui social “Traditore, complottista e pure no-vax”, tutto dopo aver visitato il profilo su Facebook Dopo la puntata di C’è posta per te, andata in onda ieri sera, sulla pagina Facebook di Alessandro si sono riversati i fan del programma usando parole dure nei confronti del ragazzo, che ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per recuperare la sua storia d’amore con Florinda, finita a causa di un suo tradimento ai danni della convivente, con cui stava da 12 anni. Lei ieri sera lo ha perdonato ed è finita la puntata con un lieto fine. Ma il pubblico no. Nel mirino dei telespettatori però sono finiti anche i suoi post: “La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere», si legge in uno di ... Leggi su 361magazine (Di domenica 24 gennaio 2021) I telespettatori lo hanno definito sui“Traditore, complottista e pure no-vax”, tutto dopo aver visitato il profilo su Facebook Dopo la puntata di C’èper te, andata in onda ieri sera, sulla pagina Facebook disi sono riversati i fan del programma usando parole dure nei confronti del ragazzo, che ha chiesto l’aiuto di Maria De Filippi per recuperare la sua storia d’amore con Florinda, finita a causa di un suoai danni della convivente, con cui stava da 12 anni. Lei ieri sera lo ha perdonato ed è finita la puntata con un lieto fine. Ma ilno. Nel mirino dei telespettatori però sono finiti anche i suoi post: “La vera paura la creano i media controllati. Cerchiamo di aprire gli occhi. Basta creare terrore perché dobbiamo tornare a vivere», si legge in uno di ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - Nando81402638 : Ragazzi la lettera non è un attacco a Stefania... Però perché spunti ora? Belli i soldi eh? Ma la portavi a C'è pos… - mragagnin63 : RT @Marillacocchia: Sono una donna di basso profilo. Guardo uomini e donne, guardo c’è posta per te. Sono casalinga quindi non produttiva e… - Zahra_CY_4 : RT @tuttopuntotv: Can Yaman a C’è posta per te: pubblico in visibilio e numero di telefono ad una fan #cepostaperte -

