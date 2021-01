Buon compleanno Marco Parolo, Gianantonio Stella, Francesco Storace… (Di lunedì 25 gennaio 2021) …Paolo de Magistris, Vittorio Zincone, Paolo Graziosi, Giovanni Galeone, Staffan de Mistura, Oriella Dorella, Toni Servillo, Delia Murer, Giuseppe Laterza, Alessandro Baricco, Laura Ravetto, Silvia Fregolent, Xavi, Michela Rostan, Robinho, Matteo Leoni, Federico Mirarchi, Jacopo Guenna… Oggi 25 gennaio compiono gli anni: Vittorio Zincone, giornalista; Gianantonio Stella, ex funzionario, opinionista; Paolo de Magistris, manager; Pino Parini, pittore; Giancarlo Gallesi, ex calciatore, allenatore; Angelo Raffaele Meo, informatico; Aldo Brancati, medico, politico; Sebastiano Montali, politico; Antonio d’Agostino, regista; Carlo Cecchi, attore, regista. Inoltre, compiono gli anni: Gregorio Scalise, poeta; Mario Catalano, politico; Paolo Graziosi, attore; Giovanni Galeone, ex calciatore, allenatore; Felice Piemontese, scrittore, giornalista, poeta; ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) …Paolo de Magistris, Vittorio Zincone, Paolo Graziosi, Giovanni Galeone, Staffan de Mistura, Oriella Dorella, Toni Servillo, Delia Murer, Giuseppe Laterza, Alessandro Baricco, Laura Ravetto, Silvia Fregolent, Xavi, Michela Rostan, Robinho, Matteo Leoni, Federico Mirarchi, Jacopo Guenna… Oggi 25 gennaio compiono gli anni: Vittorio Zincone, giornalista;, ex funzionario, opinionista; Paolo de Magistris, manager; Pino Parini, pittore; Giancarlo Gallesi, ex calciatore, allenatore; Angelo Raffaele Meo, informatico; Aldo Brancati, medico, politico; Sebastiano Montali, politico; Antonio d’Agostino, regista; Carlo Cecchi, attore, regista. Inoltre, compiono gli anni: Gregorio Scalise, poeta; Mario Catalano, politico; Paolo Graziosi, attore; Giovanni Galeone, ex calciatore, allenatore; Felice Piemontese, scrittore, giornalista, poeta; ...

acmilan : Happy birthday to one of the 1990 Tokyo World Champions, Giovanni Stroppa! ?? Tanti auguri a uno dei Campioni del M… - LauraPausini : Tu sei sempre la mia cucciola e io la sorella più grande che ti protegge. Buon Compleanno amore mio #Silvia You’r… - OfficialASRoma : Buon compleanno, Unione Tifosi Romanisti! ???? #ASRoma - Raffy_9394 : E siamo già a 25. Buon compleanno Cal, meriti il mondo? #HappyBirthdayCalumHood - carrotsocks : RT @wallsvline: @carrotsocks buon compleanno emi, sei una persona stupenda davvero ti auguro sempre il meglio te lo meriti e grazie per i b… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Fabio Greco SettimanaSport NICOLO’ ZENGA, FIGLIO WALTER E ROBERTA TERMALI/ “Mai passato un compleanno con lui”

Nicolò Zenga, figlio di Walter e della seconda moglie Roberta Termali, ospite a Domenica Live per incontrare il fratello Jacopo, figlio di Elvira Carfagna.

Mostra la maglia con la scritta "Auguri babbo" e viene ammonito. Il calcio italiano sta perdendo il buon senso...

Il buon senso. Forse lo stiamo perdendo davvero, indifferenti e cinici dentro voglie di protagonismo, smanie di egocentrismo, dentro le nostre care piccole bolle ben chiuse sul mondo. Quel buon senso.

Nicolò Zenga, figlio di Walter e della seconda moglie Roberta Termali, ospite a Domenica Live per incontrare il fratello Jacopo, figlio di Elvira Carfagna.Il buon senso. Forse lo stiamo perdendo davvero, indifferenti e cinici dentro voglie di protagonismo, smanie di egocentrismo, dentro le nostre care piccole bolle ben chiuse sul mondo. Quel buon senso.