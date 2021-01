Boccia: 'L'immunità di gregge slitta di qualche mese' | Vaccini in ritardo: 'Piano da rimodulare' (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo i ritardi delle consegne delle dosi anti - Covid, il ministro degli Affari regionale Francesco Boccia avverte: 'E' evidente che, se i Vaccini non ci sono, slitta di qualche settimana o mese l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo i ritardi delle consegne delle dosi anti - Covid, il ministro degli Affari regionale Francescoavverte: 'E' evidente che, se inon ci sono,disettimana ol'...

federico_bosco : RT @Open_gol: «Se i vaccini non ci sono, l’immunità di gregge slitta di qualche settimana o mese», ammette il ministro Boccia - simonelcellie : RT @OttobreInfo: Covid, Boccia: 'Richiami vaccini garantiti, slitta immunità gregge'. Conte: 'Gravi violazioni dei contratti sui vaccini, r… - Italia_Notizie : Vaccini, Boccia: “Se non ci sono, l’immunità di gregge slitta. Ma i richiami saranno garantiti” - magicaGrmente22 : Di dicono il meglio in circolazione. Vaccini, Boccia: 'L'immunità di gregge slitta di qualche mese' - giornali_it : Vaccini, Boccia: “Se non ci sono, l’immunità di gregge slitta. Ma i richiami saranno garantiti” #24gennaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia immunità Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera