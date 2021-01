Verissimo, Silvia Toffanin non trattiene le lacrime: momento dolorosissimo, cos’è successo (Di sabato 23 gennaio 2021) Nel corso della puntata di Sabato 23 Gennaio di Verissimo, Silvia Toffanin è finita letteralmente in lacrime: cos’è successo esattamente. La puntata di Sabato 23 Gennaio di Verissimo, come al solito, è stata più che imperdibile. Ricca di ospiti fenomenali, il penultimo appuntamento di questo mese con il programma di Silvia Toffanin ha regalato anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 23 gennaio 2021) Nel corso della puntata di Sabato 23 Gennaio diè finita letteralmente inesattamente. La puntata di Sabato 23 Gennaio di, come al solito, è stata più che imperdibile. Ricca di ospiti fenomenali, il penultimo appuntamento di questo mese con il programma diha regalato anche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

darveyfeels_ : RT @beehyvelex: Silvia Toffanin e anche Maria De Filippi sono quel tipo di persona che ti mettono talmente tanto a tuo agio che a loro racc… - beehyvelex : Silvia Toffanin e anche Maria De Filippi sono quel tipo di persona che ti mettono talmente tanto a tuo agio che a l… - MeryPirozzi : RT @Da_Tzn: Silvia sottona per Emma e Ale da sempre e per sempre ?? #Verissimo - MeryPirozzi : RT @njennasmeh: Silvia con gli occhi lucidi davanti ad Emma ed Ale che ripete sempre 'bellissime' è una di noi. #verissimo - MeryPirozzi : RT @__m_r_s___: Comunque Silvia sottonissima per Emma e Ale #Verissimo -