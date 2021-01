Udinese-Inter in tv e streaming | dove vederla

(Di sabato 23 gennaio 2021) I friulani di Gotti ospitano i nerazzurri di Conte nell’anticipo della 19ª e ultima giornata di andata di Serie A:vedereL’di Luca Gotti ospita l’di Antonio Conte nella 19ª giornata di Serie A, ultimo turno del girone di andata. I friulani lottano per la salvezza e si trovano al 15° posto con 17 punti, i nerazzurri, secondi a quota 40, inseguono il Milan capolista e sperano in un passo falso dei cugini contro l’Atalanta per laurearsi Campioni d’Inverno.: la partita si giocherà sabato 23 gennaio 2021 nello scenario della Dacia Arena di Udine, con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli. La garasarà ...

Udinese_1896 : Gli undici di mister Gotti per la partita contro l' #Inter. #UdineseInter #ForzaUdinese #AlèUdin - Inter : ?? | BUONANOTTE Che serata... ?? Godiamoci questa vittoria e poi testa all'Udinese: c'è un girone di andata da chiu… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Maresca a dirigire il match di sabato tra #UdineseInter ?? - sbarelling : Ma cosa me ne frega del risultato di Udinese Inter @SkySport facciamo i seri - imfalljngforyou : levatemi quell'udinese inter dallo schermo grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Inter

UDINESE-INTER 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA SCRITTA DI UDINESE-INTER (Premi F5 per aggiornare la pagina) 18.02 - Sarà dell'Udinese il calcio d'inizio del match: PARTITI! 18.01 ...Il direttore generale dell'Inter Beppe Marotta chiude ufficialmente il mercato nerazzurro, escludendo colpi last minute per via della mancanza di occasioni concrete.