Stroppa | “Siamo stati ingenui sui due gol della Fiorentina Speriamo di non aver perso Messias”

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta in casa della Fiorentina: "Per coraggio e personalità meglio il secondo tempo ma bisogna fare qualcosa in più. Non è una partita semplice, anche se avremmo potuto approfittare di qualche difficoltà della Fiorentina. Siamo stati ingenui sui due gol subiti, si deve migliorare, abbiamo limiti e difetti ma mi tengo la reazione e la capacità di aver voluto riagguantare un risultato. Bisogna crederci". Come farebbe senza Messias?"Beh, giocherebbe qualcun altro ma non voglio pensarci. Di sicuro è un fuoriclasse e non soltanto per noi, sta dimostrando di avere una qualità superiore.

