Sabato Shopping: i consigli per il 23 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Anno nuovo, shopping nuovo! Siamo arrivati quasi alla fine di gennaio e per affrontare con slancio il tanto atteso 2021 cosa c’è di meglio se non una dose di shopping per concedersi qualche sfizio a portata di saldi, dando una bella rinfrescata al guardaroba? Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse, bianche o arancio. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata ad hoc per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online. Leggi su vanityfair (Di sabato 23 gennaio 2021) Anno nuovo, shopping nuovo! Siamo arrivati quasi alla fine di gennaio e per affrontare con slancio il tanto atteso 2021 cosa c’è di meglio se non una dose di shopping per concedersi qualche sfizio a portata di saldi, dando una bella rinfrescata al guardaroba? Il tutto magari comodamente dal divano di casa, senza preoccuparsi di zone gialle, rosse, bianche o arancio. Anche se i giorni in cui viviamo sono forieri di ansia per il futuro, è giusto pensare anche a qualcosa d’altro, preparandoci per quando questo incubo potrà finalmente considerarsi finalmente solo un brutto ricordo. Ecco perché non può mancare la nostra rubrica pensata ad hoc per tenervi aggiornati sui nuovi arrivi nei negozi e online.

hheartyou : @darraen Anche io in realtà sabato scorso sono andata in un negozio ?? avevo bisogno di qualcosa di nuovo per il lav… - Isabell02182919 : @cihoriflettuto Beh, da una che parlando con Pierpaolo dice: nella mia vita mi sono sempre guadagnata le cose, per… - Notiziedi_it : Napoli, primo sabato in zona gialla: folla sul lungomare e nelle vie dello shopping - stayfoolish4 : @gegi1978 @Gabri_Benci @10clarenc3 @stanzaselvaggia @FBiasin Ragazzi , si stava commentando la folla che si è river… - Notiziedi_it : Napoli, primo sabato in zona gialla: folla sul lungomare e nelle vie dello shopping -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Shopping Sabato Shopping: i consigli per il 9 gennaio Vanity Fair Italia Oroscopo e classifica di sabato 23 gennaio: Vergine romantica, Bilancia briosa

Sabato 23 gennaio la Luna stazionerà nel domicilio dei Gemelli: lavoro a gonfie vele per l'Acquario, acquisti per i Gemelli.

Saldi, falsa partenza e commercianti delusi: «Pochi clienti, sembra un sabato qualunque»

ANCONA - Come un sabato qualsiasi. E dire che i presupposti per una prima ... Tradotto: era l’unica occasione per gli abitanti dei comuni limitrofi di venire ad Ancona a fare shopping. Ma l’effetto ...

Sabato 23 gennaio la Luna stazionerà nel domicilio dei Gemelli: lavoro a gonfie vele per l'Acquario, acquisti per i Gemelli.ANCONA - Come un sabato qualsiasi. E dire che i presupposti per una prima ... Tradotto: era l’unica occasione per gli abitanti dei comuni limitrofi di venire ad Ancona a fare shopping. Ma l’effetto ...