Pentathlon | Bittner eletto presidente Fipm “Ora serve rinnovamento”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Fabriziotorna a guidare la Federazione italianamoderno dopo una breve parentesi tra fine 2016 e inizio 2017 e poi l'esperienza da vicesotto la guida di Valter Magini. La XVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, riunita all'Hilton Rome Airport di Fiumicino, ha premiato il dirigente sportivo piemontese, che ha ottenuto il 57,66 per cento dei voti validamente espressi, mentre il principale sfidante, Attilio Parisi, non è andato oltre al 42,29 per cento, con una scheda bianca e nessuna preferenza per il terzo candidato, Enzo Arus. “La Federazione ha bisogno di un profondo– ha dichiarato il nuovo, al secondo mandato alla guida della– Sono contento del risultato ottenuto, anche se resta ancora una ...