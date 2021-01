Pagelle Fiorentina Crotone | illuminano Castrovilli e Jack – VOTI

(Di domenica 24 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Djidji(3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Igor 5.5 (68? Quarta 6); Caceres 6, Bonaventura 7, Amrabat 6.5,7 (86’ ng), Biraghi 5.5; Vlahovic 7 (68’ Kouamé 6), Ribery 6.5 (86’ Borja Valero ng). All.: Prandelli 6.5.(3-5-2): Cordaz 6.5; Djidji 5, Marrone 5.5, Luperto 5.5 (87’ Golemic ng); Pereira 6.5, Eduardo Henrique 5.5, Zanellato 5.5 (67’ Siligardi ng), Vulic 5.5 ...

Finisce con una vittoria della Fiorentina per 2 a 1 la sfida del Franchi. Grande prova di Bonaventura, male Djidji. Le pagelle del fantacalcio Vittoria importantissima per la Fiorentina che porta la q ...Con le reti di Bonaventura e Vlahovic nel primo tempo, la Fiorentina di Prandelli supera 2-1 il Crotone, che nella ripresa riapre il match con Simy, ma non trova la rimonta in una gara ben controllata ...