Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Sassuolo

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ecco lescelte dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 18.00 all’Olimpico di Roma:(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro (Pereira), Marusic; Caicedo (Correa), Immobile. All. Inzaghi.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Defrel, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.