L'allarme dei centri vaccinali anti covid: 'Non mancano le dosi, ma le siringhe di precisione' (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Non mancano dosi di vaccino anti covid, ma le siringhe di precisione che permettono di estrarne la quantità giusta non sono proporzionate alle fiale: se avessimo quelle, potremmo sempre avere sei dosi per fiala e ...

«Non sono le dosi di vaccino Pfizer a mancare, ma le siringhe di precisione». È l'allarme lanciato da centri vaccinali di numerose regioni italiane (tra ...

