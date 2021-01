Highlights e gol Fiorentina-Crotone 2-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Fiorentina-Crotone 2-1, match della diciannovesima giornata di Serie A. La squadra di Prandelli si porta a ventuno punti in classifica e traccia un solco netto rispetto alla lotta per non retrocedere. Decisive le (bellissime) reti di Bonaventura e Vlahovic. Inutile il gol nella ripresa di Simy per un Crotone sempre più ultimo in classifica. PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di2-1, match della diciannovesima giornata diA. La squadra di Prandelli si porta a ventuno punti in classifica e traccia un solco netto rispetto alla lotta per non retrocedere. Decisive le (bellissime) reti di Bonaventura e Vlahovic. Inutile il gol nella ripresa di Simy per unsempre più ultimo in classifica. PAGELLE SportFace.

