Covid | uno studio rivela il comportamento degli anticorpi degli asintomatici

Un nuovo studio, pubblicato su Science Immunology, ha analizzato le risposte di anticorpi e cellule T in 136 operatori sanitari di Londra che avevano contratto un'infezione da Covid-19 in forma lieve o asintomatica, a marzo 2020. Il team, che include i ricercatori della Queen Mary, dell'Imperial College di Londra e dell'University College di Londra, ha scoperto che l'89% degli operatori sanitari analizzati portava anticorpi neutralizzanti fino a 16-18 settimane dopo l'infezione. I ricercatori hanno scoperto che la maggior parte aveva anche cellule T in grado di riconoscere più parti del virus, tuttavia le due risposte non sempre persistevano in armonia, alcuni individui che mostravano l'immunità delle cellule T ma nessuna prova di anticorpi e viceversa.

