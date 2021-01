C’è Posta Per Te 2021, ecco Can Yaman (Video) (Di sabato 23 gennaio 2021) Per i fan di DayDreamer la puntata del 23 gennaio 2021 di C’è Posta Per Te, su Canale 5, è imperdibile. Nel people show ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, ci sarà tra gli ospiti Can Yaman, noto attore turco protagonista, appunto, di DayDreamer, ed in passato anche di Bitter Sweet. Pochissime le informazioni su quale sarà la storia per cui è stato chiamato, ma sicuramente Yaman sarà in studio per una sorpresa a qualcuno che, tramite le storie da lui interpretate, ha trovato momenti di spensieratezza. Yaman era già stato ospite di C’è Posta Per Te nel 2020: a fine post potete vedere il Video. Per Yaman è un momento d’oro in Italia: mentre DayDreamer continua ad essere uno dei programmi su cui Canale 5 punta di più (tanto che dal 25 gennaio ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 23 gennaio 2021) Per i fan di DayDreamer la puntata del 23 gennaiodi C’èPer Te, su Canale 5, è imperdibile. Nel people show ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, ci sarà tra gli ospiti Can, noto attore turco protagonista, appunto, di DayDreamer, ed in passato anche di Bitter Sweet. Pochissime le informazioni su quale sarà la storia per cui è stato chiamato, ma sicuramentesarà in studio per una sorpresa a qualcuno che, tramite le storie da lui interpretate, ha trovato momenti di spensieratezza.era già stato ospite di C’èPer Te nel 2020: a fine post potete vedere il. Perè un momento d’oro in Italia: mentre DayDreamer continua ad essere uno dei programmi su cui Canale 5 punta di più (tanto che dal 25 gennaio ...

