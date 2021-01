Bimba di 18 mesi abusata e massacrata di botte a Cabiate: arrestato compagno della madre (Di sabato 23 gennaio 2021) Si era pensato che la piccola fosse morta per un incidente domestico, uno di quei drammi che possono capitare in tutte le famiglie. E invece dietro al decesso della piccola di appena 18 mesi, c’era tutta un’altra storia. In dieci giorni le forze dell’ordine sono andate avanti con le indagini per arrivare a scoprire che la piccola, morta nella casa di Cabiate dove viveva con la sua mamma e il compagno della donna, è stata uccisa. Non solo. La vicenda della piccola, dalla provincia di Como ha fatto il giro di tutte le testate giornalistiche questo pomeriggio, per tanto è devastante la vicenda che l’ha vista protagonista. La bambina infatti sarebbe stata massacrata di botte. Si teme purtroppo, che il compagno della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 23 gennaio 2021) Si era pensato che la piccola fosse morta per un incidente domestico, uno di quei drammi che possono capitare in tutte le famiglie. E invece dietro al decessopiccola di appena 18, c’era tutta un’altra storia. In dieci giorni le forze dell’ordine sono andate avanti con le indagini per arrivare a scoprire che la piccola, morta nella casa didove viveva con la sua mamma e ildonna, è stata uccisa. Non solo. La vicendapiccola, dalla provincia di Como ha fatto il giro di tutte le testate giornalistiche questo pomeriggio, per tanto è devastante la vicenda che l’ha vista protagonista. La bambina infatti sarebbe statadi. Si teme purtroppo, che il...

