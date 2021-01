Belen Rodriguez all’attacco | la risposta al follower zittisce tutti

Leggi su chenews

(Di sabato 23 gennaio 2021), la showgirl argentina non ci sta e con unasocialuno dei suoipronto alla critica: ecco il motivo. Fonte foto: FacebookLa showgirl argentina torna come sempre al centro dell’attenzione, questa volta per colpa o per merito dei social e nello specifico della sua ultima foto postata su Instagram in cui lei stessa nella didascalia aggiunge: “Ragazza felice”. Le sue parole vengono però contraddette da uno dei suoiche con fastidio commenti: “ragazza” lasciando intendere che l’età dell’argentina non sia più di una persona giovane, ma la suacolpisce davvero. “Eterna ragazza anche fino a settant’anni” queste sono le parole della mamma del piccolo Santiago che mette a ...