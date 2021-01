Alfonso Signorini prepara il colpaccio al GF Vip per contrastare Milly Carlucci (Di sabato 23 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio partirà la seconda edizione de Il Cantante Mascherato e si scontrerà con il GF Vip. Per l’occasione nella casa di Cinecittà farà il suo ingresso un pezzo da 90, Alda D’Eusanio. Questo non è l’unico colpaccio di Alfonso Signorini, perché pare che varcherà la porta rossa anche un altro personaggio famosissimo, Walter Zenga. L’ex calciatore ovviamente non diventerà un nuovo concorrente, ma avrà un confronto con il figlio Andrea. “Secondo quanto trapela dal quartier generale del GF vip 5, entrerà nella casa pure Walter Zenga. – si legge su tvblog – L’indimenticato portierone dell’Inter e della Nazionale di calcio avrà un faccia a faccia con il figlio Andrea, rispondendo ad alcune sue affermazioni fatte nella casa tempo fa, a cui lui stesso ha risposto sui social network”. Erano molti i programmi che corteggiavano Walter ... Leggi su biccy (Di sabato 23 gennaio 2021) Venerdì 29 gennaio partirà la seconda edizione de Il Cantante Mascherato e si scontrerà con il GF Vip. Per l’occasione nella casa di Cinecittà farà il suo ingresso un pezzo da 90, Alda D’Eusanio. Questo non è l’unicodi, perché pare che varcherà la porta rossa anche un altro personaggio famosissimo, Walter Zenga. L’ex calciatore ovviamente non diventerà un nuovo concorrente, ma avrà un confronto con il figlio Andrea. “Secondo quanto trapela dal quartier generale del GF vip 5, entrerà nella casa pure Walter Zenga. – si legge su tvblog – L’indimenticato portierone dell’Inter e della Nazionale di calcio avrà un faccia a faccia con il figlio Andrea, rispondendo ad alcune sue affermazioni fatte nella casa tempo fa, a cui lui stesso ha risposto sui social network”. Erano molti i programmi che corteggiavano Walter ...

trash_italiano : Alfonso Signorini imita la crisi di Maria Teresa, ma il pubblico insorge. Al video in cui viene criticato il gesto… - trash_italiano : 4 settembre 2022, Cinecittà Alfonso Signorini rassicura gli inquilini sul fatto che la quinta edizione del #GFVIP… - StefanoGuerrera : e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranq… - nuvhola : RT @StefanoGuerrera: e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranquil… - AlessiofFratini : RT @StefanoGuerrera: e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranquil… -