Variante francese del Covid | esplode un focolaio impazzito

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Francia in difficoltà a causa di un nuovodiche sembra essere esploso poco a Nord di Parigi, precisamente dentro all’ospedale di Compiègne dove sarebbero 160 pazienti i contagiati e decine i medici e gli infermieri della struttura. Unadelche nulla avrebbe però a che fare con quella inglese di cui si era parlato nelle scorse settimane e che, per forza di cose, preoccupa e non poco l’intera Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 22.848 nuovi contagi da Coronavirus, stando ai dati ufficiali. La situazione è difficile in tutta Europa: nel Regno Unito si sono toccati picchi di 2000 morti in sole 24 ore, con un ricovero in ospedale perogni 30 secondi. Il governo ha deciso di utilizzare anche i bus al posto delle ambulanze, per cercare di gestire l’emergenza. ...