Utilizzi alternativi del sale | importanti | che tutti dovrebbero conoscere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Pernoi che siamo appassionati delle pulizie fatte con prodotti naturali, imparare nuovi trucchi per utilizzare tutto ciò che troviamo in dispensa e risolvere quasi a costo zero innumerevoli problemi, è sempre una gran bella cosa. Oggi l’elemento su cui ci concentriamo è il comunissimoda cucina, ci sono degli usi davvero impensabili che ci cambieranno la vita!delcheIl ferro da stiro incrostato Il ferro da stiro è un elettrodomestico davvero utile, purtroppo, spesso, la sua piastra si sporca. Basta stirare un capo con una forte componente di acrilico e il nostro ferro diventa appiccicoso. Usarlo, poi diventa impossibile, perché lascia righe sugli altri vestiti ...