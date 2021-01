Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso crisi smentita: 'Un momento per ragionare sulla lontananza' (Di venerdì 22 gennaio 2021) e Andrea Dal Corso , coppia nata sotto i riflettori di '', smentiscono di essere entrati in crisi. Le voci che da tempo circolavano su un momento difficile nella loro via di coppia non sono vere: 'Ci ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) eDal, coppia nata sotto i riflettori di '', smentiscono di essere entrati in. Le voci che da tempo circolavano su undifficile nella loro via di coppia non sono vere: 'Ci ...

luigidimaio : Congratulazioni all’Amb. Piero Benassi per una nomina ad una funzione tanto importante e delicata. Ancora una confe… - LiaQuartapelle : Se sei la moglie di un politico inviso ti chiamano escort. Se sei una senatrice ‘badante’ con le virgolette per ind… - trash_italiano : MUOIO GIANLUCA TORNESE DI UOMINI E DONNE ANCHE QUI #lapupaeilsecchione - isorrisidiem : RT @ssofiaaaas: Stasera le donne fanno le stiliste alle donne, gli uomini agli uomini. Poi ci sono Tommaso e Stefania. Sto dalla parte giu… - therosv : RT @sottaeona: se i bangtan partecipassero a uomini e donne pt 4 le cose con giancarlo non vanno benissimo e nella prossima puntata potreb… -