Trento-Conegliano: data, orario, diretta tv e streaming Serie A1 Femminile 2020/2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Delta Despar Trentino ospita l’Imoco Volley Conegliano: ecco data, orario e come vedere in diretta TV e streaming l’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2020/2021. La formazione di coach Bertini torna in campo dopo una lunga sosta a causa dei casi di positività al Covid-19. Rientro complicatissimo contro le Pantere, che finora hanno vinto tutti i 18 match disputati concedendo solo 6 set alle avversarie. L’obiettivo di Trento è ritrovare il più velocemente possibile il ritmo gara per migliorare l’ottava piazza in classifica, con cinque recuperi ancora da disputare. Conegliano invece vuole rimanere imbattuta e fare bottino pieno in vista di una ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Delta Despar Trentino ospita l’Imoco Volley: eccoe come vedere inTV el’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno della regular season diA1. La formazione di coach Bertini torna in campo dopo una lunga sosta a causa dei casi di positività al Covid-19. Rientro complicatissimo contro le Pantere, che finora hanno vinto tutti i 18 match disputati concedendo solo 6 set alle avversarie. L’obiettivo diè ritrovare il più velocemente possibile il ritmo gara per migliorare l’ottava piazza in classifica, con cinque recuperi ancora da disputare.invece vuole rimanere imbattuta e fare bottino pieno in vista di una ...

