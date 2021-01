Si torna in classe ancora a colpi di Tar: i giudici riaprono in Campania, la Puglia verso il rinvio per le superiori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella diatriba Stato-Regioni per la riapertura delle scuole, sono i giudici a dettare la linea. Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza di Vincenzo De Luca che voleva tener chiusi gli istituti secondari di secondo grado. Con un provvedimento cautelare, il tribunale ne ha disposto la riapertura con modalità integrata, come previsto dall’ultimo Dpcm. Il giudizio definitivo arriverà il 16 febbraio, ma intanto la Regione Campania dovrà «conformarsi a quanto prescritto – dal governo -, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti». Per permettere l’organizzazione delle attività scolastiche, il Tar ha disposto che il rientro in classe avvenga entro il ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella diatriba Stato-Regioni per la riapertura delle scuole, sono ia dettare la linea. Il Tar dellaha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza di Vincenzo De Luca che voleva tener chiusi gli istituti secondari di secondo grado. Con un provvedimento cautelare, il tribunale ne ha disposto la riapertura con modalità integrata, come previsto dall’ultimo Dpcm. Il giudizio definitivo arriverà il 16 febbraio, ma intanto la Regionedovrà «conformarsi a quanto prescritto – dal governo -, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, minimi e massimi, prescritti». Per permettere l’organizzazione delle attività scolastiche, il Tar ha disposto che il rientro inavvenga entro il ...

