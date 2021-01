Serie B 2020/2021, la sfida Pisa-Frosinone verrà recuperata il 2 febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Attraverso un comunicato, la Lega Serie B 2020/2021 ha reso noto che il match Pisa-Frosinone verrà recuperato martedì 2 febbraio alle ore 14. La sfida, valevole per la sedicesima giornata di campionato e originariamente in programma mercoledì 30 dicembre 2020, era stata rinviata a data da destinarsi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Attraverso un comunicato, la Legaha reso noto che il matchrecuperato martedì 2alle ore 14. La, valevole per la sedicesima giornata di campionato e originariamente in programma mercoledì 30 dicembre, era stata rinviata a data da destinarsi. SportFace.

ROMA (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2020 oltre il 14% dei lavoratori del settore privato non agricolo ha lavorato da remoto; nel 2019 era meno dell’1,5%. L’incremento ha riguardato soprattutto don ...

ESA: i test per i serbatoi dei razzi in fibra di carbonio danno buoni risultati

L'ESA (agenzia spaziale europea), insieme ai suoi partner Ariane e MT Aerospace, hanno annunciato la buona riuscita dei test per la realizzazione dei serbatoi per il secondo stadio dei razzi in CFRP, ...

