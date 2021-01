Sci alpino, Sofia Goggia e Dominik Paris a caccia della vittoria a Crans Montana e Kitzbuehel (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà un venerdì a tutta velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino. Due discese in programma quest’oggi con le donne impegnate a Crans Montana ed invece gli uomini saranno protagonisti in quel di Kitzbuehel. In casa Italia i fari sono puntati tutti su Sofia Goggia e Dominik Paris, che si presentano al cancelletto di partenza con grandi ambizioni. La bergamasca è la grande favorita quest’oggi e punta ad allungare in classifica di specialità nei confronti di Corinne Suter. La svizzera è la principale rivale di Goggia e vuole sfruttare la due giorni casalinga per mettere pressione e cercare il sorpasso sull’azzurra, che è reduce da due vittorie consecutive in discesa dopo quella in Val d’Isere e a St.Anton. Non mancano comunque le ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà un venerdì a tutta velocità per la Coppa del Mondo di sci. Due discese in programma quest’oggi con le donne impegnate aed invece gli uomini saranno protagonisti in quel di. In casa Italia i fari sono puntati tutti su, che si presentano al cancelletto di partenza con grandi ambizioni. La bergamasca è la grande favorita quest’oggi e punta ad allungare in classifica di specialità nei confronti di Corinne Suter. La svizzera è la principale rivale die vuole sfruttare la due giorni casalinga per mettere pressione e cercare il sorpasso sull’azzurra, che è reduce da due vittorie consecutive in discesa dopo quella in Val d’Isere e a St.Anton. Non mancano comunque le ...

RaiSport : ? Cortina 2021 | Campionati Mondiali di sci alpino Dal 7 al 21 febbraio sui canali #Rai Per tutte le news e i vid… - zazoomblog : Sci alpino oggi: orari tv programma pettorali discesa Kitzbuehel e Crans Montana - #alpino #oggi: #orari… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Corinne Suter per la Coppa di specialità -… - infoitsport : Sci alpino, Marta Bassino: 'Mi sono riposata, in base alla discesa di domani deciderò cosa fare sabato' - infoitsport : Sci alpino, i precedenti dell'Italia a Crans Montana. Tutte le vittorie -