Roma, torna l’incubo Spezia: in tre non convocati (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, domani all’Olimpico dopo la Coppa Italia c’è ancora lo Spezia ma Fonseca è in emergenza: attacco da reinventare Il tecnico della Roma Fonseca (Getty Images)Domani la Roma all’Olimpico ospita di nuovo lo Spezia dopo pochi giorni. I giallorossi hanno appena subito lo scotto dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei liguri e soprattutto il caos in seguito alla vicenda delle sei sostituzioni. Gli spezzini non portano bene ai capitolini e domani Fonseca dovrà fare anche i conti con le assenze. In tre infatti non sono stati convocati: si tratta di Mkhitaryan, Dzeko e Pedro. Il primo è certamente il calciatore che sta rendendo meglio ma si è dovuto fermare a causa di un problema fisico. Scelte praticamente obbligate per il tecnico che dovrà ridisegnare ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021), domani all’Olimpico dopo la Coppa Italia c’è ancora loma Fonseca è in emergenza: attacco da reinventare Il tecnico dellaFonseca (Getty Images)Domani laall’Olimpico ospita di nuovo lodopo pochi giorni. I giallorossi hanno appena subito lo scotto dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei liguri e soprattutto il caos in seguito alla vicenda delle sei sostituzioni. Gli spezzini non portano bene ai capitolini e domani Fonseca dovrà fare anche i conti con le assenze. In tre infatti non sono stati: si tratta di Mkhitaryan, Dzeko e Pedro. Il primo è certamente il calciatore che sta rendendo meglio ma si è dovuto fermare a causa di un problema fisico. Scelte praticamente obbligate per il tecnico che dovrà ridisegnare ...

repubblica : Roma, domenica blocco del traffico: torna il divieto di circolazione veicoli nella fascia verde - DavidSassoli : #LilianaSegre, in piena #pandemia, a suo rischio e pericolo non essendo ancora vaccinata, torna a #Roma per mantene… - diTerralba : @marcogianese25 @Annamar35486740 @marcogianese25 Per quelli come te a Roma c’è un vecchio detto: “i ragazzini devo… - __Simo95__ : @spallettismo19 E torna spalletti che guarda caso tornò alla Roma proprio in un roma-hellas prima partita del girone d'andata - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, domenica blocco del traffico: torna il divieto di circolazione veicoli nella fascia verde -

Ultime Notizie dalla rete : Roma torna Roma, i Friedkin irremovibili: Gombar non torna, giocatori a rischio Corriere dello Sport Scuola: da lunedì altri 360mila in aula in quattro Regioni

ROMA. – Altri 360 mila studenti (per l’esattezza 353.579) da lunedì torneranno a frequentare la scuola in presenza: sono quelli delle superiori nelle regioni Liguria, Marche, Umbria (che si alterneran ...

Vaccino anti Covid: slitta di una settimana la campagna per over 80

Posticipate all’8 febbraio le somministrazioni previste per il primo del mese. Lo stop è «colpa dei ritardi nella consegna della dosi». Oggi intanto 1.141 casi e 53 decessi ...

ROMA. – Altri 360 mila studenti (per l’esattezza 353.579) da lunedì torneranno a frequentare la scuola in presenza: sono quelli delle superiori nelle regioni Liguria, Marche, Umbria (che si alterneran ...Posticipate all’8 febbraio le somministrazioni previste per il primo del mese. Lo stop è «colpa dei ritardi nella consegna della dosi». Oggi intanto 1.141 casi e 53 decessi ...