Quando la troveremo più una Juventus messa così male?

(Di venerdì 22 gennaio 2021) È stato un errore d’interpretazione della gara. Il Napoli poteva giocarsela senza pressing, sulla difensiva per dieci undicesimi e con l’arma del contropiede. Come ha fatto. Se l’avesse spuntata si sarebbe parlato di capolavoro tattico, di grande vittoria all’italiana. Oppure, come non ha fatto, provare ad azzannare una Juve maidi, proveniente dall’umiliazione della sconfitta con l’Inter e palleggiando nella zona vuota del campo in attesa del che fare. Risultato del primo tempo: Napoli 0 – Juve 0, una sola occasione per la squadra di Gattuso, zero per la squadra di Pirlo. Senza reti. L’intervallo fa bene alla Juve. Visto che il Napoli non prende il comando del gioco e visto un mostro di portiere come Szczesny, ci provano i bianconeri, nel secondo tempo, a chiamare banco e, in un modo o l’altro, alzano la coppa. Il lusso sprecato degli ...