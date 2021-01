PlayStation Plus dopo i nuovi prezzi di Xbox Live Gold è l'abbonamento più conveniente (Di venerdì 22 gennaio 2021) Recentemente Microsoft ha confermato le prime voci trapelate su un presunto aumento di prezzo dell'abbonamento a Xbox Live Gold. In molti criticano questa scelta poiché si tratta di un aumento in una situazione non proprio idilliaca per le tasche dei giocatori a causa dell'emergenza sanitaria. Ad ogni modo, ciò ha portato inevitabilmente ad un confronto con l'abbonamento PlayStation Plus di Sony. Si scopre così che quest'ultimo risulta essere molto più conveniente rispetto a quello di Microsoft. Attualmente, l'abbonamento a PS Plus costa $ 59,99 per 12 mesi, mentre Microsoft ha rivelato che ora addebiterà $ 59,99 per soli sei mesi di servizio. Questo, apparentemente, si applicherà solo agli abbonati ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Recentemente Microsoft ha confermato le prime voci trapelate su un presunto aumento di prezzo dell'. In molti criticano questa scelta poiché si tratta di un aumento in una situazione non proprio idilliaca per le tasche dei giocatori a causa dell'emergenza sanitaria. Ad ogni modo, ciò ha portato inevitabilmente ad un confronto con l'di Sony. Si scopre così che quest'ultimo risulta essere molto piùrispetto a quello di Microsoft. Attualmente, l'a PScosta $ 59,99 per 12 mesi, mentre Microsoft ha rivelato che ora addebiterà $ 59,99 per soli sei mesi di servizio. Questo, apparentemente, si applicherà solo agli abbonati ...

