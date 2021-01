Pallamano, Mondiali 2021: Francia ad un passo dai quarti di finale, continua a sperare l’Egitto (Di venerdì 22 gennaio 2021) I Mondiali di Pallamano 2021 procedono senza sosta, con la giornata odierna che ha visto disputarsi altre sei partite, valide per i gironi III e IV del main round, che hanno emesso alcuni verdetti, almeno per quanto riguarda chi non accederà ai quarti di finale. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di venerdì 22 gennaio. GRUPPO III: è corsa a tre per due posti tra le migliori otto, con la Francia in vetta alla classifica con 8 punti, gli ultimi due conquistati contro l’Islanda per 28-26, mentre la Norvegia si è imposta sull’Algeria per 36-23, andando a quota sei punti insieme al Portogallo, giustiziere 33-29 della Svizzera, cui non è bastata una super prestazione di Andy Schmid. GRUPPO IV: il big match tra Svezia e Slovenia ha lasciato in testa alla classifica gli scandinavi, ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Idiprocedono senza sosta, con la giornata odierna che ha visto disputarsi altre sei partite, valide per i gironi III e IV del main round, che hanno emesso alcuni verdetti, almeno per quanto riguarda chi non accederà aidi. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di venerdì 22 gennaio. GRUPPO III: è corsa a tre per due posti tra le migliori otto, con lain vetta alla classifica con 8 punti, gli ultimi due conquistati contro l’Islanda per 28-26, mentre la Norvegia si è imposta sull’Algeria per 36-23, andando a quota sei punti insieme al Portogallo, giustiziere 33-29 della Svizzera, cui non è bastata una super prestazione di Andy Schmid. GRUPPO IV: il big match tra Svezia e Slovenia ha lasciato in testa alla classifica gli scandinavi, ...

