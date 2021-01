Over 80, inizio vaccinazione slitta di una settimana (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer, la somministrazione dei vaccini per gli Over 80 anni slittano all’8 febbraio. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Dal primo febbraio sara’ possibile prenotarsi online sul sito SaluteLazio.it. La campagna durera’ fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie. Inizialmente si partira’ con le dosi disponibili, tenendo conto dei richiami in corso, e saranno successivamente aumentate proporzionalmente alla disponibilita’ dei vaccini. Qualora si dovesse avere una maggiore disponibilita’, ovvero ulteriori tipologie di vaccini approvati da Ema, il termine della campagna potra’ essere anticipato e coloro che si sono prenotati in maniera automatica verranno anticipati e avvisati. La platea dei soggetti interessati Over 80 anni nel Lazio e’ di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma – A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer, la somministrazione dei vaccini per gli80 annino all’8 febbraio. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Dal primo febbraio sara’ possibile prenotarsi online sul sito SaluteLazio.it. La campagna durera’ fino al 30 aprile salvo chiuderla prima se ci saranno le dosi necessarie. Inizialmente si partira’ con le dosi disponibili, tenendo conto dei richiami in corso, e saranno successivamente aumentate proporzionalmente alla disponibilita’ dei vaccini. Qualora si dovesse avere una maggiore disponibilita’, ovvero ulteriori tipologie di vaccini approvati da Ema, il termine della campagna potra’ essere anticipato e coloro che si sono prenotati in maniera automatica verranno anticipati e avvisati. La platea dei soggetti interessati80 anni nel Lazio e’ di ...

