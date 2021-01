Orio al Serio, preso con 34 ovuli di cocaina (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bergamo, 22 gennaio 2021 - Era atterrato all'aeroporto di Orio al Serio portando con sé 500 grammi di cocaina . Un dominicano di 36 anni, proveniente da Barcellona con volo atterrato alle 8 del ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bergamo, 22 gennaio 2021 - Era atterrato all'aeroporto dialportando con sé 500 grammi di. Un dominicano di 36 anni, proveniente da Barcellona con volo atterrato alle 8 del ...

