No Time to Die: cambia ancora la data di uscita del nuovo film di 007 (Di venerdì 22 gennaio 2021) La data di uscita nei cinema di No Time to Die slitta nuovamente a causa del COVID-19. ancora attesa, dunque, per il venticinquesimo capitolo della saga di James Bond, nonché ultimo che vede Daniel Craig protagonista nei panni dell'agente 007.

LongTakeIt : #NoTimetoDie rinviato ancora, molti altri film rimandati a catena ?? - SkyTG24 : No Time to Die, rinviata l’uscita ancora una volta - xbluecastle : però l’uscita di No Time to Die, Black Widow e Diabolik io me la meritavo l’anno scorso?? - cineblogit : No Time To Die, Uncharted, Peter Rabbit 2: annunciate nuove date di uscita - Think_movies : “No Time to Die”: l’atteso capitolo slitta all’8 ottobre 2021 -