LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: azzurre, avanti tutta! Tris in semifinale nei 1500 e nei quarti nei 500 e nei 1000! (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33: Nella prima heat vedremo in azione la Germania, la Polonia, la Russia e la Bielorussa, mentre i Paesi Bassi saranno in pista nell’ultima heat con Ungheria e Ucraina. 12.30: Ioriatti, Mascitto, Sighel e Viviani saranno le azzurre al via nella seconda heat, insieme alla Repubblica Ceca, alla Francia e alla Bulgaria. Ricordiamo che si qualificano alle semifinali la prima e seconda quadra di ogni heat e le migliori due compagini giunte terze (in termini di tempo). 12.27: Una pausa quindi di 30? prima delle qualificazioni della staffetta femminile, con le azzurre che avranno nel mirino il passaggio di turno. 12.24: Tutte avanti, dunque, le azzurre questa mattina. Alle 12.59 al via le qualificazioni della staffetta femminile 12.22: L’ultima ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33: Nella prima heat vedremo in azione la Germania, la Polonia, la Russia e la Bielorussa, mentre i Paesi Bassi saranno in pista nell’ultima heat con Ungheria e Ucraina. 12.30: Ioriatti, Mascitto, Sighel e Viviani saranno leal via nella seconda heat, insieme alla Repubblica Ceca, alla Francia e alla Bulgaria. Ricordiamo che si qualificano alle semifinali la prima e seconda quadra di ogni heat e le migliori due compagini giunte terze (in termini di tempo). 12.27: Una pausa quindi di 30? prima delle qualificazioni della staffetta femminile, con leche avranno nel mirino il passaggio di turno. 12.24: Tutte, dunque, lequesta mattina. Alle 12.59 al via le qualificazioni della staffetta femminile 12.22: L’ultima ...

zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: azzurre avanti tutta! Tris in semifinale nei 1500 e nei quarti nei 500! M… - zazoomblog : LIVE Short track Europei 2021 in DIRETTA: prime batterie l'Italia punta su Martina Valcepina - #Short #track…