LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: si riparte, Dominik Paris è terzo (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI KITZBUEHL 12.31 Buona gara per Janka, sesto a 1?37. Ora lo sloveno Cater. 12.30 Attenzione a Janka, solo 37 centesimi di ritardo al quarto rilevamento. Ricordiamo che Paris è terzo a 0.56. 12.28 Dopo aver brillato nella prima prova, Ganong è decimo a 1?75. Ora il veterano svizzero Carlo Janka. 12.27 0.28 di ritardo al secondo intermedio per lo statunitense. 12.27 Ripartita la Discesa di Kitzbuehl. In pista l’americano Ganong. 12.25 riparte la gara, l’americano Ganong è al cancelletto di partenza. 12.24 Ancora Dominik Paris: “Ho un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI KITZBUEHL 12.31 Buona gara per Janka, sesto a 1?37. Ora lo sloveno Cater. 12.30 Attenzione a Janka, solo 37 centesimi di ritardo al quarto rilevamento. Ricordiamo chea 0.56. 12.28 Dopo aver brillato nella prima prova, Ganong è decimo a 1?75. Ora il veterano svizzero Carlo Janka. 12.27 0.28 di ritardo al secondo intermedio per lo statunitense. 12.27 Ripartita ladi Kitzbuehl. In pista l’americano Ganong. 12.25la gara, l’americano Ganong è al cancelletto di partenza. 12.24 Ancora: “Ho un po’ ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Kitzbuehel in DIRETTA: iniziata la discesa della Streif! - #alpino #Discesa #Kitzbuehel… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della discesa libera #Kitzbuehel 2021 #scialpinofemminile - infoitsport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: scorpacciata di sci tra Kitzbuehel e Crans Montana. L'Italia punta su Gog… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia sfida Suter per la Coppa del Mondo - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia sfida Corinne Suter per la Coppa di specialità -… -