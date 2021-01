“L’ex presidente Fifa Blatter ha trascorso una settimana in coma artificiale” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Fa progressi quotidiani, piccoli passi ma costanti“. Corinne Blatter Andenmatten, figlia delL’ex presidente della Fifa Joseph Blatter, rivela così le condizioni del papà in un’intervista al gruppo CH Media. A seguito della positività al Coronavirus a novembre e di un delicato intervento al cuore a fine anno, ora Blatter ha lasciato la terapia intensiva ma secondo quanto rivelato dalla figlia ha trascorso una complicata settimana in coma artificiale. “Lasciare il reparto di terapia intensiva è stato un segno abbastanza importante dal punto di vista psicologico – ha aggiunto Corinne -. I medici sono contenti delle sue condizioni ma c’è ancora un lungo lavoro da fare“. Durante il corso dell’intervista la figlia di ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Fa progressi quotidiani, piccoli passi ma costanti“. CorinneAndenmatten, figlia deldellaJoseph, rivela così le condizioni del papà in un’intervista al gruppo CH Media. A seguito della positività al Coronavirus a novembre e di un delicato intervento al cuore a fine anno, oraha lasciato la terapia intensiva ma secondo quanto rivelato dalla figlia hauna complicatain. “Lasciare il reparto di terapia intensiva è stato un segno abbastanza importante dal punto di vista psicologico – ha aggiunto Corinne -. I medici sono contenti delle sue condizioni ma c’è ancora un lungo lavoro da fare“. Durante il corso dell’intervista la figlia di ...

