La terza corsia dell' autostrada A14 resta un miraggio per le Marche sud | fuori dal piano per 5 anni

(Di venerdì 22 gennaio 2021) ANCONA - Per i prossimi 5(almeno), laA14 resterà solo un. Il problema del 'collo di bottiglia d'Italia', che proprio nel sudstrozza il ...

NoiAretini : Autostrada, lavori per la terza corsia: ancora due notti di chiusure, tra casello e tratto - queenphoenixit : RT @cazzaro4k: @queenphoenixit Ma spostati sulla terza corsia piuttosto e fai passare a chi la macchina la sa portare ! - cazzaro4k : @queenphoenixit Ma spostati sulla terza corsia piuttosto e fai passare a chi la macchina la sa portare ! - FondazioneTTNE : Da - Francidt : RT @FondazioneTTNE: Da -

Ultime Notizie dalla rete : terza corsia

055firenze

ANCONA - Per i prossimi 5 anni (almeno), la terza corsia dell'autostrada A14 resterà solo un miraggio. Il problema del “collo di bottiglia d’Italia”, che proprio nel ...Sull'autostrda A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 6:00 di sabato 23 gennaio, sarà chiusa la stazi ...