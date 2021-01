La Grecia ha proposto un passaporto Ue per i vaccinati (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale in Europa avanza con molte differenze tra gli Stati membri (la Danimarca procede spedita, mentre Paesi Bassi e Francia arrancano) si parla sempre di più dell’introduzione a livello comunitario di un passaporto che identifichi le persone immunizzate e alle quali non dovrebbero più essere applicate restrizioni nei movimenti. L’idea è stata lanciata dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, che in una lettera alla Commissione europea ha scritto che «è urgente adottare una posizione comune sui certificati di vaccinazione» così da rendere le persone vaccinate «libere di viaggiare». Il primo ministro ha anche specificato che non intende rendere obbligatorio il vaccino in Grecia, ma spera che così facendo la popolazione europea sia incentivata a immunizzarsi. Chi si è vaccinato e desidera viaggiare, secondo Mitsotakis, non dovrebbe ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale in Europa avanza con molte differenze tra gli Stati membri (la Danimarca procede spedita, mentre Paesi Bassi e Francia arrancano) si parla sempre di più dell’introduzione a livello comunitario di unche identifichi le persone immunizzate e alle quali non dovrebbero più essere applicate restrizioni nei movimenti. L’idea è stata lanciata dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, che in una lettera alla Commissione europea ha scritto che «è urgente adottare una posizione comune sui certificati di vaccinazione» così da rendere le persone vaccinate «libere di viaggiare». Il primo ministro ha anche specificato che non intende rendere obbligatorio il vaccino in, ma spera che così facendo la popolazione europea sia incentivata a immunizzarsi. Chi si è vaccinato e desidera viaggiare, secondo Mitsotakis, non dovrebbe ...

L'istituzione di un Passaporto digitale per attestare l'avvenuta somministrazione del vaccino anti-Covid è ormai imminente. La proposta, partita dalla Grecia a trazione Kyriakos Mitsotakis, è arrivata ...

Il primo ministro greco ha proposto un certificato di vaccinazione Covid-19 per viaggiare in Europa senza restrizioni. La Spagna appoggia l'idea. Intanto un Paese toglie già l'obbligo di quarantena pe ...

