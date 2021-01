Juventus | Szczesny | “Test antidoping dopo la Supercoppa | a Chiellini dico grazie”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il portiere dellaWojciechè intervenuto ai microfoni di Sky Sportla vittoria dellaItaliana: “Purtroppo non ho potuto festeggiare con i compagni perché mi sono dovuto sottoporre ad un controllo. Tuttavia ho avuto ottime sensazionila gara. E’ già il momento di ripartire e pensare alla gara contro il Bologna.mi ha ringraziato, ma io ho fatto lo stesso perché è anchealla sua prestazione se non abbiamo preso gol. Abbiamo dimostrato che vogliamo continuare a vincere trofei e non vogliamo fermarci. Non è da tutti vincere un trofeo per dieci anni consecutivi“. SportFace.