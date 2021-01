«Ho 4 record italiani d’atletica, ma la gente mi fa i complimenti perché faccio la spesa» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Diego Gastaldi è un atleta disabile che detiene 4 record italiani di atletica, ha vinto due medaglie agli Europei di Berlino nel 2018- E la gente lo ferma al supermercato complimentandosi, perché riesce addirittura a fare la spesa. Repubblica lo ha intervistato, e il suo punto di vista racconta il cortocircuito sulla rappresentazione della normalità. A lui essere considerato “un esempio di vita” non piace: “Per tutti io sono un grandissimo atleta, un campione. Ma c’è gente che mi ferma mentre sono al supermercato e si complimenta perché faccio la spesa, o che mi incontra in palestra e mi dice che sono un punto di riferimento. In realtà sono un ragazzo normale, che grazie e a causa della disabilità ha avuto l’opportunità di partecipare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Diego Gastaldi è un atleta disabile che detiene 4di atletica, ha vinto due medaglie agli Europei di Berlino nel 2018- E lalo ferma al supermercato complimentandosi,riesce addirittura a fare la. Repubblica lo ha intervistato, e il suo punto di vista racconta il cortocircuito sulla rappresentazione della normalità. A lui essere considerato “un esempio di vita” non piace: “Per tutti io sono un grandissimo atleta, un campione. Ma c’èche mi ferma mentre sono al supermercato e si complimentala, o che mi incontra in palestra e mi dice che sono un punto di riferimento. In realtà sono un ragazzo normale, che grazie e a causa della disabilità ha avuto l’opportunità di partecipare ...

