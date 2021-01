Fauci tira un sospiro di sollievo dopo l’arrivo di Biden: «Parlare di scienza è liberatorio» – Il video (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anthony Fauci, massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti appena nominato consigliere del presidente Joe Biden per le questioni sanitarie, tira un sospiro sollievo ora che Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca: «Una delle cose che faremo è essere completamente trasparenti. Se le cose vanno male, non puntare il dito, ma correggerle e fare in modo che tutto ciò che facciamo sia basato su scienza e prove. Ne ho parlato poco fa con il presidente». Fauci ha aggiunto che «poter Parlare di scienza è un sentimento liberatorio». E del resto, come sia radicalmente cambiato il suo umore nel passaggio da Trump a Biden è plasticamente rappresentato nel video qui ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Anthony, massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti appena nominato consigliere del presidente Joeper le questioni sanitarie,unora che Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca: «Una delle cose che faremo è essere completamente trasparenti. Se le cose vanno male, non puntare il dito, ma correggerle e fare in modo che tutto ciò che facciamo sia basato sue prove. Ne ho parlato poco fa con il presidente».ha aggiunto che «poterdiè un sentimento». E del resto, come sia radicalmente cambiato il suo umore nel passaggio da Trump aè plasticamente rappresentato nelqui ...

giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: MI FAUCI IL PIACERE - IL VIROLOGO TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER TRUMP... - _DAGOSPIA_ : MI FAUCI IL PIACERE - IL VIROLOGO TIRA UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER TRUMP... - sono_paola : Quando il Dr. #Fauci tira un respiro di sollievo perché almeno uno dei due virus non c’è più. ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci tira Fauci tira un sospiro di sollievo dopo l’arrivo di Biden: «Parlare di scienza è liberatorio» – Il video Open La rivincita di Fauci: “Adesso solo la veritá”

WASHINGTON. – “Fauci is back!”, titola il New York Times. Ma in effetti il virologo più famoso d’America non è mai andato via, fino all’ultimo unico baluardo nella Casa Bianca di Donald Trump in grado ...

USA, Fauci su fine era Trump: “Sensazione liberatoria”

Ieri al ritorno in Casa Bianca il virologo ha definito la fine dell'era Trump e la nuova presidenza Biden come una “sensazione liberatoria” ...

WASHINGTON. – “Fauci is back!”, titola il New York Times. Ma in effetti il virologo più famoso d’America non è mai andato via, fino all’ultimo unico baluardo nella Casa Bianca di Donald Trump in grado ...Ieri al ritorno in Casa Bianca il virologo ha definito la fine dell'era Trump e la nuova presidenza Biden come una “sensazione liberatoria” ...