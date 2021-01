Elisa Isoardi: «Sono stati diciotto anni di Rai bellissimi. Ora ricomincio da chi mi sa più apprezzare» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Elisa Isoardi Elisa Isoardi, ospite domani a Verissimo, racconta la sua esperienza nel 2018 alla conduzione de ‘La prova del cuoco’ coincisa con la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini: “Non ero in forma, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Ho provato tante volte in questo lavoro a indossare una maschera ma non ce la faccio. Da un lato è bello perché il pubblico ti vede trasparente, dall’altro è disastroso perché qualsiasi cosa tu abbia si vede”. A Silvia Toffanin che le chiede se abbia sofferto tanto per la fine di questo amore, la conduttrice risponde: “Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo Sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 gennaio 2021), ospite domani a Verissimo, racconta la sua esperienza nel 2018 alla conduzione de ‘La prova del cuoco’ coincisa con la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini: “Non ero in forma, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Ho provato tante volte in questo lavoro a indossare una maschera ma non ce la faccio. Da un lato è bello perché il pubblico ti vede trasparente, dall’altro è disastroso perché qualsiasi cosa tu abbia si vede”. A Silvia Toffanin che le chiede se abbia sofferto tanto per la fine di questo amore, la conduttrice risponde: “Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteocinqued’amore. Io ...

