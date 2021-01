Elisa Isoardi: "Con Matteo Salvini la storia più importante della mia vita. Cinque anni d'amore bellissimi" (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Con Matteo sono stati Cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore.Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”. Elisa Isoardi parla così del suo rapporto con Matteo Salvini nella puntata di ‘Verissimo’ in onda sabato 23 gennaio alle 16.00 su Canale 5.Ospite in esclusiva di Silvia Toffanin che le chiede se abbia sofferto tanto per la fine di questo amore, la Isoardi risponde: “Sì, ho sofferto. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Consono statid’. Io l’ho amato tantissimo, è stata lapiùmiae la porterò sempre nel cuore.Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti treper metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’che c’è stato”.parla così del suo rapporto connella puntata di ‘Verissimo’ in onda sabato 23 gennaio alle 16.00 su Canale 5.Ospite in esclusiva di Silvia Toffanin che le chiede se abbia sofferto tanto per la fine di questo, larisponde: “Sì, ho sofferto. ...

NuovoSud : Elisa Isoardi si racconta in tv: 'Con Salvini 5 anni d'amore bellissimi' - IdaDiGrazia : Elisa Isoardi a cuore aperto a #Verissimo: «Matteo Salvini, la storia più importante della mia vita. Ora sogno un f… - Ozzy77more : RT @Agenzia_Ansa: #ElisaIsoardi 'Salvini la storia più importante della mia vita' #ANSA - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: #ElisaIsoardi 'Salvini la storia più importante della mia vita' #ANSA - carolgiurla : RT @MauryKostanzo: Elisa Isoardi a #Verissimo: 'Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. (...) In Rai sono stati diciotto anni bellis… -