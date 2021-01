“Eh ca*** | questo merita!” Justine Mattera | mega gaffe ai ‘I soliti ignoti’ Amadeus resta di sasso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021)è stata ospite a IIgnoti, lo show condotto da. La sua è stata una bellissima esperienza perché è riuscita a vincere 100mila euro, una somma che andrà in beneficenza. Ha confessato di essere stata molto fiera di aver vinto questa somma a chi ne ha più bisogno inmomento. Per lei, ha aggiunto, così come per tantissime persone, i medici soprattutto, è un momento davvero molto difficile dal momento che, in particolar modo questi ultimi, sono sempre in prima linea a prendersi tutti i rischi maggiori nella lotta controvirus misterioso che sta mietendo milioni di vittime in tutto il mondo. (Continua dopo la foto) Durante la puntatasi è resa protagonista di una. Infatti ...