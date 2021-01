Ebay | incredibile truffa | ecco cosa è accaduto!

Leggi su android-news.eu

(Di venerdì 22 gennaio 2021)è stata per anni la piattaforma più sicura per acquistare e vendere prodotti anche attraverso aste, ma purtroppo sempre più spesso nell’ultimo periodo si sono verificate vere e proprie truffe, sia ai danni dei compratori sia ai venditori, questo a causa di cyber criminali. Va sottolineato che il sito di compra-vendita non è affatto responsabile delle truffe messe in atto, infatti per la quasi totalità delle sezioniriconosce il rimborso a coloro che non hanno ricevuto la merce acquistata. Come detto però le sezioni sono quasi tutte assicurate, infatti le truffe avvengono molto più di frequente in quelle senza alcuna copertura assicurativa. Quali sono le sezioni senza copertura? Le auto, il settore immobiliare, gli oggetti comprati da Sotheby’s (la casa d’aste del Regno Unito tra le più famose al mondo), alcune attrezzature aziendali e i siti ...