Ceppo Covid mutante | l’allerta dei ricercatori | “Il 30% più letale”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo studio suldelha evidenziato come la versione mutata del virus sia il 30% piùdell’originale. La Gran Bretagna si sta confrontando da dicembre con ildel-19, giornalisticamente ribattezzato come “variante inglese“. L’arrivo della versione mutata del Sars-Cov-2 è coincido con una più rapida diffusione dei contagi e con un più alto numero di morti. Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna sono stati riscontrati 37.892 nuovi casi e 1290 decessi. Numeri che spaventano anche da noi, visto che fino ad ora l’esplosione di focolai in un Paese europeo è coincisa con quella di focolai nelle restanti Nazioni del continente. Ildelè stato ...

ANSA Nuova Europa

Il crescente numero di varianti segnalate in tutto il mondo indica che il coronavirus sta affrontando pressioni evolutive che lo stanno portando a ...“Un virus ‘intelligente’ non uccide il suo ospite ma cerca di tenerlo in vita, perché in questo modo è in grado di replicarsi di più?. Sono le parole del virologo Carlo Federico Perno, direttore del d ...