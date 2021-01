Cellulite | il rimedio naturale che ti permetterà di dirle addio

Leggi su giornal

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Laè un inestetismo tanto diffuso quanto odiato. Frequentissima tra le donne ma realtà pure per gli uomini, può essere sconfitta con unstraordinario del quale ti parleremo nelle prossime righe.: cos’è e quali sono le cause Prima di capire come sconfiggere la, è doveroso comprendere di cosa si tratta. In questo caso ci viene incontro la definizione degli esperti di Humanitas, che parlano dellacome di un’alterazione del metabolismo localizzata a livello del tessuto sottocutaneo. Causata da diversi fattori, tra i quali è possibile citare l’ereditarietà ma anche l’alimentazione, si manifesta in quattro stadi. Il primo è solo caratterizato da una generale sensazione di pesantezza alle gambe. Il quarto, conosciuto anche come fase ...