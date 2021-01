ATP Cup | Vincenzo Santopadre | “Non mi lamento del sorteggio Berrettini e Fognini stanno bene”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Italia ha conosciuto quali saranno le sue avversarie nel girone dell’ATP Cup, la competizione tennistica per Nazionali in programma dal 1° al 5 febbraio a Melbourne (Australia). Gli azzurri se la dovranno vincere contro l’Austria di Dominic Thiem e contro la Francia di Gael Monfils e Benoit Paire.non malvagio per la nostra compagine, che punterà soprattutto su Matteoe Fabioper cercare il primo posto nel raggruppamento e la qualificazione alle semifinali. Il capitano non giocatore è, coach di Matteo, il quale ha analizzato il responso dell’urna ai microfoni di Ubitennis: “Per ilnon mi posso lamentare che ci sia capitata l’Austria che ha il secondo singolarista, Novak, sulla carta più debole di ...

Nella notte si è svolto il sorteggio dell'ATP Cup 2021 che si disputerà a Melbourne dal 1° al 5 febbraio prossimi. Urna nel complesso discreta per l'Italia, che ha pescato nel gruppo C Austria e Francia.