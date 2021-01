Ascolti TV 21 gennaio 2021, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, giovedì 21 gennaio 2021? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda Che Dio ci aiuti – Stagione 6 (Rai 1), Calcio – Coppa Italia (Rai 2), Il disertore (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Daydreamer Le ali del sogno (Canale 5), La pupa e il secchione e viceversa (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 21 gennaio, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, giovedì 21? Sui canali Rai,, sono andati in onda Che Dio ci aiuti – Stagione 6 (Rai 1), Calcio – Coppa Italia (Rai 2), Il disertore (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Daydreamer Le ali del sogno (Canale 5), La pupa e il secchione e viceversa (Italia 1) e Dritto e rovescio (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di21, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono strategie sul ...

