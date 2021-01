Anbeta | dimenticatela così | lo scatto bomba dell’ex ballerina di Amici

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 22 gennaio 2021)Toromani è stata protagonista di, ma cosa fa oggi? Eccola in nuova veste e con un look totalmente diverso. LaToromani Anche se sono passati quasi vent’anni, lei è rimasta uno dei volti più noti del grande talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Anche se allorasi chiamava ancora Saranno Famosi, ed era il 2002,Toromani è rimasta nel cuore del grande pubblico televisivo. In quell’edizione laarrivò seconda, dietro Gilia Ottonello, ma acquisì un enorme popolarità quell’anno. Le sue doti, il suo talento, ma anche la sua grande dedizione, spinsero Maria De Filippi a sceglierla per il gruppo dei professionisti, per tenerla ancora accanto a se. Ma che fine ha fatto? Oggi ...